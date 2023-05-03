По сведениям СМИ, У "Алании" снова проблемы с реконструкцией стадиона. На окончание работ необходим еще один год. Следовательно, у владикавказского клуба практически нет шансов пройти лицензирование для РПЛ.
Отметим, что в текущем розыгрыше Первой лиги "Алания" ведет борьбу за выход в РПЛ. Дружина Олега Василенко на данный момент располагается на 3-й строчке (зона стыков) после 29 туров. Отставание от идущего на 2 месте "Рубина" составляет 6 очков. Примечательно, что ранее "Алания" также не смогла пройти лицензирование в 2021 году. Последний раз владикавказцы играли в РПЛ в сезоне 2012/2013.
Источник: телеграм-канал Мутко против
"Мутко против": "Алания" не сможет пройти лицензирование для РПЛ из-за проблем с реконструкцией стадиона
Владикавказская "Алания" снова может не попасть в РПЛ не по спортивному принципу.
Фото: ФК "Алания"