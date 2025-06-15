По информации журналиста Ивана Карпова, в контракте нападающего есть пункт, по которому, если «Крылья Советов» получат предложение по игроку, то «Зенит», за который выступал Сергеев, имеет право первоочередного выкупа футболиста за 250 млн рублей.
«Динамо» отправило самарскому клубу официальное предложение на 350 млн рублей за 30-летнего форварда. После этого в руководстве «Зенита» задумались, пользоваться ли опцией первоочередного выкупа или нет.
Также отмечается, что сам Сергеев отказывается возвращаться в клуб из Санкт-Петербурга.
Прошедший сезон 30-летний футболист начал в «Зените», но в сентябре 2024-го года перебрался в «Крылья Советов». За самарский клуб Сергеев сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов. Также на счету нападающего две результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» финишировало на пятой строчке, а «Крылья Советов» - на десятой.
Журналист Карпов: "Зенит" может сорвать переход Сергеева в "Динамо"
Фото: ФК "Крылья Советов"