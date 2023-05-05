- На 65 минуте был заменен молодой футболист "Динамо", но вышел не молодой, а легионер. 6 минут не было на поле молодого футболиста, это нарушение регламента Первой лиги. КДК за нарушение аннулировал результат матча и присудил поражение команде "Динамо" Махачкала со счетом 0:3. Также "Динамо" получило штраф в 100 тысяч рублей условно с испытательным сроком 2 года, - цитирует Григорьянца Sport24.
Игра 29 тура Первой лиги между "Уфой" и махачкалинским "Динамо" состоялась 28 апреля 2023 года и завершилась со счетом 0:0. На 65 минуте минувшего поединка в составе динамовцев с поля ушел 21-летний полузащитник Эрбол Атабаев, вместо которого вышел 21-летний белорусский опорный полузащитник Руслан Лисакович. Таким образом, на некоторое время у команды Горана Алексича на поле не осталось российского игрока 2001 года рождения или младше. При этом регламент Первой лиги гласит, что как минимум один российский футболист 2001 года или младше должен находиться на поле в любой момент матча.
В результате решения КДК "Уфа" имеет на своем счету 28 очков и располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, отставая на 5 очков от зоны невылета. Махачкалинское "Динамо" после 29 игр находится на седьмом месте с 40 набранными баллами.
Махачкалинскому "Динамо" засчитано техническое поражение 0:3 в матче с "Уфой"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о решении засчитать махачкалинскому "Динамо" техническое поражение (0:3) в матче 29 тура Первой лиги против "Уфы".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала