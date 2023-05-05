Матчи Скрыть

Махачкалинскому "Динамо" засчитано техническое поражение 0:3 в матче с "Уфой"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о решении засчитать махачкалинскому "Динамо" техническое поражение (0:3) в матче 29 тура Первой лиги против "Уфы".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- На 65 минуте был заменен молодой футболист "Динамо", но вышел не молодой, а легионер. 6 минут не было на поле молодого футболиста, это нарушение регламента Первой лиги. КДК за нарушение аннулировал результат матча и присудил поражение команде "Динамо" Махачкала со счетом 0:3. Также "Динамо" получило штраф в 100 тысяч рублей условно с испытательным сроком 2 года, - цитирует Григорьянца Sport24.

Игра 29 тура Первой лиги между "Уфой" и махачкалинским "Динамо" состоялась 28 апреля 2023 года и завершилась со счетом 0:0. На 65 минуте минувшего поединка в составе динамовцев с поля ушел 21-летний полузащитник Эрбол Атабаев, вместо которого вышел 21-летний белорусский опорный полузащитник Руслан Лисакович. Таким образом, на некоторое время у команды Горана Алексича на поле не осталось российского игрока 2001 года рождения или младше. При этом регламент Первой лиги гласит, что как минимум один российский футболист 2001 года или младше должен находиться на поле в любой момент матча.

В результате решения КДК "Уфа" имеет на своем счету 28 очков и располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, отставая на 5 очков от зоны невылета. Махачкалинское "Динамо" после 29 игр находится на седьмом месте с 40 набранными баллами.


Динамо Мх Уфа КДК РФС Григорьянц
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Аленичев: Кукуян будет судить матч "Зенит" – "Спартак" непредвзято. Возможно, будут мелкие судейские ошибки
Ловчев: судьи в РПЛ слабые, им добавили VAR, но они все равно не справляются. Главное – непонятно, как с этим бороться
Денисов: к чему соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер
Павлюченко: при всем уважении к "Спартаку", сейчас в РПЛ нет команды, способной по уровню игры приблизиться к "Зениту"
Малком в четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в "Зените"
Месси – о своем отстранении из-за поездки в Саудовскую Аравию: думал, что у нас будет выходной после матча, как обычно 2
Bild: "Айнтрахт" готов продать нападающего Коло-Муани за 120 млн евро, "Бавария" хочет заплатить вдвое меньше + бонусы
Мостовой – о дисквалификации Карпина: подумаешь, покричали. Судьи тоже нас могут оскорблять своими неверными решениями
Калешин: недавно я подписал новый трехлетний контракт с "Акроном". Намерен с Божьей помощью доработать его до конца
Аленичев: для "Спартака" может стать унижением, если "Зенит" отпразднует чемпионство именно в этом матче 3
Канчельскис: Холанд забил бы 35 голов "Химкам" за два матча? Нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть, чем в АПЛ
Аленичев – об удалении Карпина: судья Левников поступил чересчур жестко. Надо было просто послушать и разойтись
Ловчев – о защите "Спартака": когда оборона состоит из Маслова, Чернова, Рыбуса и Дуарте, любой тренер придет в ужас
Мостовой: Кварацхелия – просто топ! Отличный футболист, я всегда поддерживал его. Парень нереально прогрессирует
Аленичев: будет шанс вернуться в "Спартак" – вернусь. Но на любое предложение я бросаться не буду