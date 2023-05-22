– ФК "Родина" получил лицензию РФС-1, – приводит ответ пресс-службы клуба "СЭ".
Напомним, из-за проблем с лицензированием в стыковых матчах между командами РПЛ и Первой лиги не сможет принять участие владикавказская "Алания", которая находится в таблице Первой лиги выше "Родины". Однако из-за проблем с домашней ареной и инфраструктурой в "стыках", вероятно, сыграет "Родина". В настоящее время московский коллектив располагается на пятой строчке в Первой лиге, имея на счету 46 очков.
"Родина" получила лицензию РФС-1 и сможет выступить в стыковых матчах и РПЛ
Столичная "Родина" прошла процедуру допуска и получила лицензию категории РФС-1, позволяющую участвовать в стыковых матчах за право повышения в классе.
Фото: ФК "Родина"