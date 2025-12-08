Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

"Он в порядке и прибавляет от игры к игре". Непомнящий - о футболисте "Динамо"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Он еще не до конца набрал форму, но он в порядке. Он прибавляет от игры к игре. В последней игре со "Спартаком" защитник попытался отодвинуть его от мяча, а он уперся и не уступил. Это говорит о том, что он уже очень набрал. Чувство гола и чувство позиции у него никуда не делись, у него эти качества врожденные", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

Напомним, что в марте текущего года нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение - у форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Футболист вернулся на поле в сентябре текущего года.

В сезоне-2025/2026 форвард вышел на поле в 15 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 16 миллионов евро.

По итогам 18 сыгранных туров столичное "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе.

