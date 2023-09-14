— Он очень хорошо подготовленный тренер, с большим багажом знаний. Я уверен, что через какое?то время он сможет возглавить клуб РПЛ. Честно, я очень надеюсь, что он осуществит эту цель вместе с "Акроном". Я хочу, чтобы мы все вместе оказались в РПЛ.
45-летний Евгений Калешин является главным тренером тольяттинского "Акрона" с сентября 2022 года. Его действующее соглашение с клубом Первой лиги рассчитано до июня 2026 года. Ранее он не работал в Российской Премьер-Лиге.
После девяти туров Первой лиги тольяттинский "Акрон" сумел заработать 14 баллов. В настоящее время подопечные Евгения Калешина занимают шестое место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Понсе: надеюсь, что "Акрон" окажется в РПЛ под руководством Калешина. Это тренер с большим багажом знаний
Нападающий тольяттинского "Акрона" Андрес Понсе хочет подняться в Российскую Премьер-лигу под руководством Евгения Калешина.
Фото: РИА Новости