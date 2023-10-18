— Мы идем в лидирующей группе, это хорошо. Ребята показывают достойную игру. На нас ходят по десять тысяч. Это самое главное. Что касается выхода в РПЛ, то наша задача, как бы банально ни звучало, — тренироваться, работать и побеждать в каждой последующей игре.
После 14 туров Первой лиги махачкалинское "Динамо" имеет на своем счету 27 набранных баллов. Клуб из Дагестана занимает второе место в турнирной таблице, которое напрямую выводит команду в Российскую Премьер-Лигу.
В 15-м туре Первой лиги махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет против московской "Родины". Встреча состоится 23 октября. Она начнется в 19:30 по столичному времени.
Источник: Sport24
Газизов – о задачах махачкалинского "Динамо": тренироваться, работать и побеждать
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о том, какая задача стоит перед командой из Дагестана в текущем сезоне.
Фото: РФС