Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 2 0 2
ФортеЗавершен
Черноморец
0 - 0 (П 4 - 1) 0 041
КАМАЗЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Газизов – о задачах махачкалинского "Динамо": тренироваться, работать и побеждать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о том, какая задача стоит перед командой из Дагестана в текущем сезоне.

Фото: РФС
— Мы идем в лидирующей группе, это хорошо. Ребята показывают достойную игру. На нас ходят по десять тысяч. Это самое главное. Что касается выхода в РПЛ, то наша задача, как бы банально ни звучало, — тренироваться, работать и побеждать в каждой последующей игре.

После 14 туров Первой лиги махачкалинское "Динамо" имеет на своем счету 27 набранных баллов. Клуб из Дагестана занимает второе место в турнирной таблице, которое напрямую выводит команду в Российскую Премьер-Лигу.

В 15-м туре Первой лиги махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет против московской "Родины". Встреча состоится 23 октября. Она начнется в 19:30 по столичному времени.

Источник: Sport24


Газизов Динамо Мх
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится