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Комбаров отреагировал на вопрос о своем будущем в петербургской "Звезде"

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Главный тренер "Звезды" из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров отреагировал на вопрос о своих дальнейших перспективах в клубе.
Фото: РИА Новости
- Продолжу ли я тренировать "Звезду"? Пока не даю комментариев. Когда будет понятно, вы узнаете. Какой дедлайн? Пока не знаю, - передает слова Комбарова "РБ Спорт".

По итогам укороченного сезона осени-2023 "Звезда" из Санкт-Петербурга заняла 12 место в турнирной таблице Группы 2 дивизиона Б Второй лиги при 18 участниках. В 17 сыгранных матчах подопечные Дмитрия Комбарова набрали 20 очков.

ПФЛ Звезда Комбаров Д
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