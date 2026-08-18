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"Зенит" опубликовал расписание матчей до конца года

Стало известно расписание "Зенита" на весь 2026 год.

Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала полное расписание матчей команды до конца нынешнего года в чемпионате и Кубке России.

После четырех сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 сине-бело-голубые набрали 9 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице.

Сегодня, 19 августа, команда Сергея Семака сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов" в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало - в 16:15 по московскому времени.

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