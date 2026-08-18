"Зенит" опубликовал расписание матчей до конца года
Стало известно расписание "Зенита" на весь 2026 год.
Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала полное расписание матчей команды до конца нынешнего года в чемпионате и Кубке России.
После четырех сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 сине-бело-голубые набрали 9 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице.
Сегодня, 19 августа, команда Сергея Семака сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов" в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало - в 16:15 по московскому времени.