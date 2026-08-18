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Мор назвал позиции в "Локомотиве", которые необходимо усилить

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор рассказал, какие позиции в "Локомотиве" нуждаются в усилении.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотиву" нужно усиливать много позиций. Только линия обороны более?менее укомплектована. Нужен нападающий. Воробьев ушел, Комличенко травмирован. В центре поля потери — нужно туда брать несколько футболистов.

Команде нужно сделать как можно скорее много трансферов", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 18 августа, московский "Локомотив" проиграл в гостях "Ростову" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Таким образом "железнодорожники" располагаются на последнем, четвертом месте в квартете D, имея в своем активе лишь одно набранное очко.

Отметим, команда Михаила Галактионова еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.

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