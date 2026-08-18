Мор назвал позиции в "Локомотиве", которые необходимо усилить

Команде нужно сделать как можно скорее много трансферов", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 18 августа, московский "Локомотив" проиграл в гостях "Ростову" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Таким образом "железнодорожники" располагаются на последнем, четвертом месте в квартете D, имея в своем активе лишь одно набранное очко.
Отметим, команда Михаила Галактионова еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.