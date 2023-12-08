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Бояринцев — о своем увольнении из "Сокола": все по делу

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Бывший главный тренер "Сокола" Денис Бояринцев высказался о своём увольнении из саратовской команды.
Фото: "Чемпионат"
"Руководство имело право принять любое решение. Если брать спортивный принцип — все по делу", — сказал Бояринцев.

45-летний Бояринцев работал в команде с мая по ноябрь 2023 года. За это время он смог вывести команду в Первую лигу, где неплохо начал сезон, однако затем команда приблизилась к зоне вылета и специалист был уволен.

Источник: "РБ Спорт"

Бояринцев Сокол
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