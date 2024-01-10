21-летний воспитанник ЦСКА, выступающий на позиции центрального полузащитника, подписал с клубом из столицы Дагестана контракт до лета 2027-го года. Сумма трансфера составила 300 тысяч евро.
В минувшем сезоне Премьер-лиги Казахстана Антон Крачковский принял участие в 24-х матчах и оформил 5 голевых передач. Крачковский стал третьим новичком "Динамо" в зимнее трансферное окно. Ранее на правах свободного агента из казахстанского "Шахтера" в клуб пришел 23-летний колумбийский центральный защитник Франциско Кампо, а у "Зенита" был арендован защитник Артем Касимов.
По итогам 20-ти туров махачкалинское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе "бело-голубых" 37 очков. У "Химок", идущих вторыми - 36 очков. "Тюмень", "Акрон" и "Арсенал" набрали по 35 очков.
Источник: официальный сайт "Динамо" Махачкала
Официально: Антон Крачковский перешел из "Кайрата" в "Динамо" Махачкала
Махачкалинское "Динамо" объявило о подписании полузащитника "Кайрата" Антона Крачковского.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала