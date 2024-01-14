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Тихонов - об изменениях в "Енисее" за семь лет его отсутствия в клубе: многое поменялось. И руководс­тво, и 80 процентов команды

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Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов высказался об изменениях в клубе, которые произошли за последние семь лет.
Фото: ФК "Енисей"
"Что поменялось в "Енисее" за семь лет, что меня не было в клубе? Многое. И руководс­тво, и 80 процентов команды. Нам будет непросто, тем более команда в четырех очк­ах от зоны вылета. Несколько ведущих фут­болистов потеряли, работы непочатый край", - приводит слова Тихонова "РБ Спорт".

Напомним, что 10-го января Андрей Тихонов возглавил красноярский "Енисей". Ранее российский специалист уже работал в клубе - это было в сезоне-2016/2017. На пост главного тренера клуба также рассматривались Александр Мостовой, Дмитрий Кузнецов и Массимо Каррера. После 20-ти сыгранных туров команда занимает десятую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и имеет в своем активе 24 очка. От зоны вылета "Енисей" отделяют четыре очка.

Тихонов Енисей
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