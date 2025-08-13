Канищев поделился ожиданиями от матча "Спартака" и Зенита"

- У футболистов "Спартака" нет того класса, который есть у игроков "Зенита", хотя у последних отсутствует должная мотивация. В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть "Спартак", - сказал Канищев "Чемпионату".
Матч пятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в субботу, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент команда Деяна Станковича идет на 11-м месте в РПЛ с 4 очками, в то время как сине-бело-голубые располагаются на восьмой строчке с пятью баллами.