Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Канищев поделился ожиданиями от матча "Спартака" и Зенита"

Бывший игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
- У футболистов "Спартака" нет того класса, который есть у игроков "Зенита", хотя у последних отсутствует должная мотивация. В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть "Спартак", - сказал Канищев "Чемпионату".

Матч пятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в субботу, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент команда Деяна Станковича идет на 11-м месте в РПЛ с 4 очками, в то время как сине-бело-голубые располагаются на восьмой строчке с пятью баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится