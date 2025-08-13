- Не знаю, будет ли преимущество у "Зенита" перед "Спартаком", ведь там точно будет заруба. Красно-белые покажут совсем другую игру в матче с "Зенитом", нежели чем в матче с Махачкалой, - сказал Наумов "Чемпионату".
На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в 4 сыгранных матчах. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Зенит". Встреча состоится 16 августа в 18:00.
Наумов: "Спартак" покажет совсем другую игру в матче с "Зенитом"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче санкт-петербургского "Зенита" с московским "Спартаком" в рамках 5-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"