Игрок "Спартака": Солари хотел выбить мяч, потянулся ногой и попал в грудь

- Вчера Солари не увидел игрока: хотел выбить мяч, потянулся ногой и попал в грудь. Просто не увидел игрока. Нужно отдельно разбирать каждый эпизод. И разбирать ошибки, которые были допущены, - сказал Зорин "Чемпионату".
Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти).
На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в 4 сыгранных матчах. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Зенит". Встреча состоится 16 августа в 18:00.
Футболист "Спартака" Даниил Зорин высказался о результативных ошибках красно-белых в стартовых матчах сезона.
Фото: ФК "Спартак"