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Тихонов: не смущает, что у “Енисея” были другие кандидаты на пост главного тренера

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Новоиспеченный главный тренер “Енисея” Андрей Тихонов высказался о своем назначении в клуб из Красноярска.
Фото: ФК "Спартак"
– Не смущает, что у “Енисея” были другие кандидаты на пост главного тренера до меня. На мне свет клином не сошелся. Такое бывает, что руководство клубов с кем-то договариваются, а с кем-то нет.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что легендарный футболист московского “Спартака” и сборной России Андрей Тихонов получил должность главного тренера красноярского “Енисея”. При этом до этого в СМИ появлялась информация о том, что фаворитом на данный пост является другой экс-полузащитник красно-белых – Александр Мостовой.

Источник: “Чемпионат”

Тихонов Енисей
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