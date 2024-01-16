– Не смущает, что у “Енисея” были другие кандидаты на пост главного тренера до меня. На мне свет клином не сошелся. Такое бывает, что руководство клубов с кем-то договариваются, а с кем-то нет.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что легендарный футболист московского “Спартака” и сборной России Андрей Тихонов получил должность главного тренера красноярского “Енисея”. При этом до этого в СМИ появлялась информация о том, что фаворитом на данный пост является другой экс-полузащитник красно-белых – Александр Мостовой.
Источник: “Чемпионат”
Тихонов: не смущает, что у “Енисея” были другие кандидаты на пост главного тренера
Новоиспеченный главный тренер “Енисея” Андрей Тихонов высказался о своем назначении в клуб из Красноярска.
Фото: ФК "Спартак"