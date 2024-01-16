"Что касается разговоров об интересе "Черноморца" к Кисляку, трансферы любят тишину. Как только что-то будет подписано, сразу смогу дать ответы на все вопросы. Пока нет подписей, разговаривать не о чем", - цитирует Климко "Чемпионат".
Действующий контракт атакующего полузащитника Матвея Кисляка с ЦСКА рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне 18-летний хавбек провел одну минуту в РПЛ и принял участие в 5 матчах "армейцев" в Кубке России, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает текущую рыночная стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Гендиректор "Черноморца" - об интересе к игроку ЦСКА Кисляку: трансферы любят тишину
Генеральный директор "Черноморца" Валентин Климко высказался об интересе к хавбеку московского ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА