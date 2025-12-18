Нападающий "Акрона" ответил, в каких чемпионатах мог бы себя попробовать

Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков перечислил европейские чемпионаты, в которых хотел бы себя попробовать.

Фото: ФК "Акрон"





Дмитрию Пестряков 19 лет. В текущем сезоне он принял участие в 18 встречах за команду из Тольятти, в которых отметился шестью голами и отдал две результативные передачи.



"Акрон" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на девятом месте, записав в свой актив 21 очко после 18-ти туров РПЛ. В следующий раз команда встретится с "Оренбургом". Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги состоится 28 февраля в 13:00 по московскому времени. "Нравится чемпионат Германии, потому что там атакующий футбол. Нравится испанский чемпионат, но в сравнении с Германией там не такой атакующий футбол. Поэтому назову чемпионат Германии. Англия тоже интересна", — приводит слова Пестрякова " Чемпионат ".