Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Нападающий "Акрона" ответил, в каких чемпионатах мог бы себя попробовать

Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков перечислил европейские чемпионаты, в которых хотел бы себя попробовать.
Фото: ФК "Акрон"
"Нравится чемпионат Германии, потому что там атакующий футбол. Нравится испанский чемпионат, но в сравнении с Германией там не такой атакующий футбол. Поэтому назову чемпионат Германии. Англия тоже интересна", — приводит слова Пестрякова "Чемпионат".

Дмитрию Пестряков 19 лет. В текущем сезоне он принял участие в 18 встречах за команду из Тольятти, в которых отметился шестью голами и отдал две результативные передачи.

"Акрон" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на девятом месте, записав в свой актив 21 очко после 18-ти туров РПЛ. В следующий раз команда встретится с "Оренбургом". Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги состоится 28 февраля в 13:00 по московскому времени.

