- Решение перенести игру "Спартака" в "Лужники" с нами не обсуждалось. Это решение "Спартака", РПЛ, "Лужников", мэрии, силовых структур, но никак не "Торпедо". У нас все в порядке, мы готовимся принять "Тюмень" в "Лужниках" 11 марта. Выдержит ли поле? Не знаю, лучше спросить это у агрономов "Лужников".
Напомним, в пятницу, 1 марта, российская Премьер-лига приняла решение о том, что встреча 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Факел" состоится на стадионе "Лужники" 10 марта. Это решение связано с тем, что домашняя арена "красно-белых" "Лукойл Арена" не была допущена комиссией лиги к проведению матчей в связи с проблемами с газоном.
Отметим, что "Торпедо" проведет свой домашний поединок против "Тюмени" в рамках 22-го тура Первой лиги на следующий день, 11 марта.
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Торпедо": решение перенести игру "Спартака" в "Лужники" с нами не обсуждалось.
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал решение РПЛ перенести матч "Спартак" - "Факел" на домашнюю арену его клуба "Лужники".
Фото: "Лужники"