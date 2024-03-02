Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Краснодар
16:30
РубинНе начат
Ахмат
19:00
УралНе начат
Зенит
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Кубань
0 - 2 0 2
Шинник2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
18:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ЛиверпульНе начат
Тоттенхэм
18:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
18:00
Вест ХэмНе начат
Брентфорд
18:00
ЧелсиНе начат
Лутон Таун
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
2 - 0 2 0
Реал Сосьедад1 тайм
Райо Вальекано
18:15
КадисНе начат
Хетафе
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Валенсия
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
СалернитанаНе начат
Монца
20:00
РомаНе начат
Торино
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
Боруссия МНе начат
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Дармштадт
17:30
АугсбургНе начат
Унион
17:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Вольфсбург
20:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
19:00
ЛилльНе начат
Клермон
23:00
МарсельНе начат

Президент "Торпедо": решение перенести игру "Спартака" в "Лужники" с нами не обсуждалось.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал решение РПЛ перенести матч "Спартак" - "Факел" на домашнюю арену его клуба "Лужники".
Фото: "Лужники"
- Решение перенести игру "Спартака" в "Лужники" с нами не обсуждалось. Это решение "Спартака", РПЛ, "Лужников", мэрии, силовых структур, но никак не "Торпедо". У нас все в порядке, мы готовимся принять "Тюмень" в "Лужниках" 11 марта. Выдержит ли поле? Не знаю, лучше спросить это у агрономов "Лужников".

Напомним, в пятницу, 1 марта, российская Премьер-лига приняла решение о том, что встреча 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Факел" состоится на стадионе "Лужники" 10 марта. Это решение связано с тем, что домашняя арена "красно-белых" "Лукойл Арена" не была допущена комиссией лиги к проведению матчей в связи с проблемами с газоном.

Отметим, что "Торпедо" проведет свой домашний поединок против "Тюмени" в рамках 22-го тура Первой лиги на следующий день, 11 марта.

Источник: "Матч ТВ"

Торпедо Спартак Факел Лужники
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится