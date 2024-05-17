- У нас идёт реконструкция восточной трибуны стадиона. Как закончим, у нас будет право получить лицензию. Планируем сделать это в этом году, а там посмотрим. Это основная проблема, - передаёт слова Гусева "Чемпионат".
Ранее стало известно, что "СКА-Хабаровск" и два других клуба Первой лиги - тульский "Арсенал" и московское "Торпедо" - не смогли получить лицензию РФС I для возможного участия в РПЛ в следующем сезоне.
По итогам работы комиссии РФС по лицензированию необходимые для участия в РПЛ лицензии получили четыре клуба Первой лиги - "Химки", махачкалинское "Динамо", "Родина" и "Акрон", а также все 16 команд, выступающих в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
Гендиректор "СКА-Хабаровска" объяснил, почему клуб не получил лицензию для участия в РПЛ
Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Михаил Гусев рассказал, по какой причине "армейцы" не смогли получить лицензию РФС для возможного выступления в РПЛ.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"