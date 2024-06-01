- Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков: подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Большое спасибо всем. Было одно целое, был сплоченный механизм, который работал, действовал. Ребята отдали все силы… Но их в итоге и не хватило.
В субботу, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между "Арсеналом" и "Пари НН" за право сыграть в следующем сезоне в российской Премьер-лиге. Игра проходила в Туле и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Напомним, в первой встрече счет был 2:1 в пользу команды Александра Сторожука. Таким образом по итогам двухматчевого противостояния нижегородцы оказались сильнее и сохранили прописку в РПЛ. Тульский коллектив проведет следующий сезон в Первой лиге.
Источник: "Матч ТВ"
Сторожук: не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Ребята отдали все силы… Но их в итоге и не хватило
Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук поделился мыслями после ответной игры с "Пари НН" (0:2).
Фото: ФК "Арсенал" Тула