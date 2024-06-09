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Махачкалинское "Динамо" может усилиться защитником КАМАЗа

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Защитник КАМАЗа Валентин Пальцев может продолжить карьеру в "Динамо" Махачкала.
Фото: ФК "КАМАЗ"
Как сообщает Metaratings, махачкалинское "Динамо" в ближайшее время подпишет контракт с защитником КАМАЗа Валентином Пальцевым. Отмечается, что стороны уже достигли договоренности о переходе 22-летнего футболиста, осталось только оформить документы.

В сезоне 2023/2024 Пальцев провел 32 матча в Первой лиге и Кубке России, в которых отличился тремя забитыми голами.

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