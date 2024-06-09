Как сообщает Metaratings, махачкалинское "Динамо" в ближайшее время подпишет контракт с защитником КАМАЗа Валентином Пальцевым. Отмечается, что стороны уже достигли договоренности о переходе 22-летнего футболиста, осталось только оформить документы.
В сезоне 2023/2024 Пальцев провел 32 матча в Первой лиге и Кубке России, в которых отличился тремя забитыми голами.
Махачкалинское "Динамо" может усилиться защитником КАМАЗа
Защитник КАМАЗа Валентин Пальцев может продолжить карьеру в "Динамо" Махачкала.
Фото: ФК "КАМАЗ"