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Главный тренер "Ахмата" поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче четвертого тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: РПЛ
"С "Краснодаром" у нас всегда такие принципиальные игры. Мы знаем, что мы хотим, как вы правильно говорите, недавно только играли. Знаем, на что акцентировать внимание. Они нас тоже изучают, всё правильно", - сказал Черчесов клубной пресс-службе.


Завтра, 15 августа, в 20:45 по московскому времени на стадионе "Ozon Арена" состоится матч четвертого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между "Ахматом" и "Краснодаром". Встречу обслужит судейская бригада сергея Карасева. "Краснодар" лидирует в таблицу с 9 очками, "Ахмат" занимает 12-е место с 2 баллами.

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