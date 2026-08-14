Главный тренер "Ахмата" поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче четвертого тура РПЛ с "Краснодаром".

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"С "Краснодаром" у нас всегда такие принципиальные игры. Мы знаем, что мы хотим, как вы правильно говорите, недавно только играли. Знаем, на что акцентировать внимание. Они нас тоже изучают, всё правильно", - сказал Черчесов клубной пресс-службе.