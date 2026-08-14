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Мостовой – о лидерстве "Краснодара": все закономерно, скоро и о Сперцяне все забудут

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о лидерстве "Краснодара" после трёх туров РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" молодцы, взяли максимум на старте, плюс ещё и обыграли "Спартак" в Москве, что не каждому дано. Всё закономерно. Хотя со "Спартаком" на их поле играть вообще не просто. Думаю, всё будет нормально у "Краснодара" – в медалях они точно будут. Сейчас ещё и Кордоба вернётся, он сильно добавит. Многие предрекали спад "Краснодару" после ухода Сперцяна, но создается впечатление, что они вообще не заметили его ухода. Скоро и забудут о нем все (смеется). Значит, всё делают правильно руководители", – сказал Мостовой.


После трёх туров "быки" остаются единственной командой, кто не потерял ни одного очка.

В следующем туре "Краснодар" на своём поле встретится с "Ахматом".

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