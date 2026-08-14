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Кононов: у Даку будут напряжённые отношения с фанатами "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о трансфере нападающего Мирлинда Даку в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Даку — сильный нападающий, он усилит "Спартак". С определёнными фанатами будут напряжённые отношения, всё зависит от его характера и вклада в результаты команды", - сказал Кононов "Чемпионату".


Ранее часть болельщиков "Спартака" не одобрила трансфер Даку из-за позиции албанца по конфликту Сербии и Косова.

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Форвард дебютировал за красно-белых в матче 3 тура чемпионата России, выйдя на замену во встрече с "Краснодаром". Результативными действиями албанский нападающий не отметился.

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