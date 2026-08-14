Кононов: у Даку будут напряжённые отношения с фанатами "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

"Даку — сильный нападающий, он усилит " Спартак ". С определёнными фанатами будут напряжённые отношения, всё зависит от его характера и вклада в результаты команды", - сказал Кононов " Чемпионату ".

Ранее часть болельщиков "Спартака" не одобрила трансфер Даку из-за позиции албанца по конфликту Сербии и Косова.Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Форвард дебютировал за красно-белых в матче 3 тура чемпионата России, выйдя на замену во встрече с "Краснодаром". Результативными действиями албанский нападающий не отметился.