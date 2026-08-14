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"Сочи" требует у "Спартака" 500 миллионов рублей за своего вратаря - источник

"Сочи" запросил" 500 миллионов рублей у "Спартака" за своего вратаря Александра Дегтева.
Фото: ФК "Сочи"
Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее было известно, что руководство "Сочи" пообещало вратарю, что его продадут в "Спартак" за 250 миллионов рублей.

Дегтев выступает в составе "Сочи" с начала января 2024 года. В текущем сезоне Первой лиги голкипер провел 5 матчей, пропустил 7 голов и отыграл 1 встречу на ноль. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

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