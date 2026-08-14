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Булатов высказался о болельщиках в Самаре

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов поделился мнением о болельщиках в Самаре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Узнаваемость [в городе] есть. Когда мы с семьей приходим в ресторан, там меня узнают. Это, конечно, приятно, но я понимаю, что все зависит от результата [команды]. Каждую неделю нужно доказывать", - сказал Булатов "Матч ТВ".


На данный момент подопечные Сергея Булатова занимают четырнадцатую строчку в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 2 очка в трех матчах. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится 16 августа в 17:00 по московскому времени.

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