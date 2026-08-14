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Кононов - о победе "Родины" над "Зенитом": это выдающийся результат

Бывший тренер "Спартака" Олег Кононов оценил победы "Родины" над "Рубином" и "Зенитом".
Фото: ФК "Родина"
"Это очень важные победы для следующих игр. Победить "Зенит" в Санкт-Петербурге — это выдающийся результат для молодого клуба в его первом сезоне в РПЛ", - сказал Кононов "Чемпионату".


4 августа "Родина" принимала на своем поле казанский "Рубин" в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Победу одержали хозяева со счетом 5:0. Пять дней спустя московская команда отправилась играть третий тур РПЛ в Санкт-Петербург. Проигрывая 0:1, "Родина" одержала волевую победу над "Зенитом" со счетом 2:1 и набрала свои первые очки в чемпионате.

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