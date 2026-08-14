Колосков: Иран - участник чемпионата мира, для нашей команды будет серьезное испытание

"Иран — настоящий участник чемпионата мира. Если они приедут в Россию основным составом, то для нашей команды будет серьезное испытание, и мы сможем убедиться, какой потенциал у нашей команды", - сказал Колосков "Матч ТВ".
Сегодня, 14 августа, РФС заявил, что сборная России проведет товарищеский матч с национальной сборной Ирана. Встреча состоится 29 сентября на стадионе "Казань Арена". Последняя игра между сборными состоялась в октябре 2025 года в Волгограде и завершилась победой россиян со счетом 2:1.