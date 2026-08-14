Воспитанник "Краснодара": без Сперцяна будет непросто, он был лидером

"Без Эдика будет непросто, он был лидером, делал результат. Но если посмотреть на игру команды сейчас, видно, что она перестроилась. Думаю, "Краснодар" сможет справиться без Сперцяна", - сказал Репях "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно "Краснодар" продал Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" за 21,9 миллионов евро, полузащитник заключил с новым клубом контракт на три года. За краснодарцев Сперцян провел во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 результативных передач. Полузащитник является воспитанником "быков".