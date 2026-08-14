Воспитанник "Краснодара": без Сперцяна будет непросто, он был лидером

Воспитанник "Краснодара" Иван Репях поделился мнением об уходе Эдуарда Сперцяна из команды южан.

Фото: ФК "Краснодар"

"Без Эдика будет непросто, он был лидером, делал результат. Но если посмотреть на игру команды сейчас, видно, что она перестроилась. Думаю, " Краснодар " сможет справиться без Сперцяна", - сказал Репях " Матч ТВ ".

В летнее трансферное окно "Краснодар" продал Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" за 21,9 миллионов евро, полузащитник заключил с новым клубом контракт на три года. За краснодарцев Сперцян провел во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 результативных передач. Полузащитник является воспитанником "быков".