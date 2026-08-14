Непомнящий: Батраков — игрок европейского уровня

"У меня нет предпочтений, где Батракову будет лучше. Батраков — игрок европейского уровня. Но сегодня и завтра — это ещё большой вопрос. Чемпионат Турции точно сильнее нашего", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" хавбек провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу.
Ранее появлялась информация о готовности Батракова перебраться в "Галатасарай", при этом турецкому клубу ещё необходимо договориться с "Локомотивом" об условиях сделки. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.