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Непомнящий: Батраков — игрок европейского уровня

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
"У меня нет предпочтений, где Батракову будет лучше. Батраков — игрок европейского уровня. Но сегодня и завтра — это ещё большой вопрос. Чемпионат Турции точно сильнее нашего", - сказал Непомнящий "Чемпионату".


Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" хавбек провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее появлялась информация о готовности Батракова перебраться в "Галатасарай", при этом турецкому клубу ещё необходимо договориться с "Локомотивом" об условиях сделки. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.

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