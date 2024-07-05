Атакующий полузащитник Даниил Зорин может перейти из "Спартака" в "Торпедо" на правах аренды. Сообщается, что черно-белые хотели арендовать 20-летнего игрока еще зимой, но тогда клубы не сумели договориться.
Зорин является воспитанником красно-белых. На счету хавбека 6 матчей за московскую команду, в которых он отличился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
"Торпедо" может взять в аренду полузащитника "Спартака" Зорина
Фото: Чемпионат.com