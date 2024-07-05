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"Торпедо" может взять в аренду полузащитника "Спартака" Зорина

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Хавбек "Спартака" Даниил Зорин может перебраться в "Торпедо".
Фото: Чемпионат.com
Атакующий полузащитник Даниил Зорин может перейти из "Спартака" в "Торпедо" на правах аренды. Сообщается, что черно-белые хотели арендовать 20-летнего игрока еще зимой, но тогда клубы не сумели договориться.

Зорин является воспитанником красно-белых. На счету хавбека 6 матчей за московскую команду, в которых он отличился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: Metaratings

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