В "Спартаке" высказались о состоянии Самошникова и Помазуна

"Самошников и Помазун вернулись в общую группу, но пока занимаются под контролем врачей и работают с ограничениями", - цитирует клубную пресс?службу "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 29-летний Илья Помазун не провел за "Спартак" ни одной игры в РПЛ. В Кубке России вратарь отыграл 8 матчей, в которых пропустил 8 голов и дважды оставил ворота в неприкосновенности.
28-летний крайний защитник Илья Самошников принял участие в 3 матчах чемпионата и 4 встречах Кубка страны, провел на поле 297 минут и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.