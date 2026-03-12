Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

В "Спартаке" высказались о состоянии Самошникова и Помазуна

В пресс-службе "Спартака" рассказали о самочувствии вратаря Ильи Помазуна и защитника Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Спартак"
"Самошников и Помазун вернулись в общую группу, но пока занимаются под контролем врачей и работают с ограничениями", - цитирует клубную пресс?службу "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 29-летний Илья Помазун не провел за "Спартак" ни одной игры в РПЛ. В Кубке России вратарь отыграл 8 матчей, в которых пропустил 8 голов и дважды оставил ворота в неприкосновенности.

28-летний крайний защитник Илья Самошников принял участие в 3 матчах чемпионата и 4 встречах Кубка страны, провел на поле 297 минут и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится