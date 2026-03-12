Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Игрок "Динамо" прокомментировал результативность Нгамале

Защитник "Динамо" Александр Кутицкий отреагировал на игру вингера Муми Нгамалё в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"
"Нгмале и до этого был ключевой фигурой в атаке "Динамо". Я думаю, такая игра ожидаема от него. Пусть продолжает так же выступать", - передает слова Кутицкого "Чемпионат".

Напомним, в первых двух матчах весенней части сезона — против "Крыльев Советов" (4:0) в чемпионате и "Спартака" (5:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России — крайний нападающий бело-голубых Муми Нгамалё отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Всего на счету 31-летнего камерунского вингера 4+2 по системе гол плюс пас в 18 играх за "Динамо" в этом сезоне.

