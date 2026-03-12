Защитник "Локомотива": мы должны привыкать играть без Баринова

"Локомотив" должен привыкать играть без Баринова, перестраиваться и двигаться вперед. Это нормальный и естественный рабочий процесс", - сказал Ньямси.
Дмитрий Баринов ушел из "Локомотива" в минушее зимнее трансферное окно. Бывший полузащитник и капитан "железнодорожников" отказался подписывать новый контракт с клубом, воспитанником которого является, и перешел в московский ЦСКА. Всего на счету 29-летнего опорного хавбека 274 матча в красно-зеленой футболке, в которых он забил 13 мячей и сделал 27 результативных передач.
