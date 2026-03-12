Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Защитник "Локомотива": мы должны привыкать играть без Баринова

Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси поделился мыслями об уходе бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно, Дмитрий - хороший футболист, и мы были рады, когда он играл за нас. Он здорово помогал нашей команде. Сейчас его нет с нами, но жизнь продолжается. Это футбол. Некоторые люди уходят, некоторые люди приходят.

"Локомотив" должен привыкать играть без Баринова, перестраиваться и двигаться вперед. Это нормальный и естественный рабочий процесс", - сказал Ньямси.

Дмитрий Баринов ушел из "Локомотива" в минушее зимнее трансферное окно. Бывший полузащитник и капитан "железнодорожников" отказался подписывать новый контракт с клубом, воспитанником которого является, и перешел в московский ЦСКА. Всего на счету 29-летнего опорного хавбека 274 матча в красно-зеленой футболке, в которых он забил 13 мячей и сделал 27 результативных передач.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится