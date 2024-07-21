"Разговаривал ли Гончаренко с командой? Нет. Он написал в общую группу о том, что покидает свой пост, а лично с ним я не разговаривал", - цитирует Аюпова "ВсеПроСпорт".
По итогам сезона-2023/2024 екатеринбургский "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и попал на тольяттинский "Акрон" в стыковых матчах. После поражения в первой встрече Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера, а "шмели" уступили тольяттинцам в двухматчевом противостоянии со счётом 2:3 и вылетели в Первую лигу. Новым главным тренером команды стал Евгений Аверьянов.
Полузащитник "Урала" Аюпов рассказал, что Гончаренко не общался с командой после отставки
Полузащитник "Урала" Тимур Аюпов рассказал об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
Фото: ФК "Урал"