Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
ЧайкаЗавершен

Полузащитник "Урала" Аюпов рассказал, что Гончаренко не общался с командой после отставки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Урала" Тимур Аюпов рассказал об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
Фото: ФК "Урал"
"Разговаривал ли Гончаренко с командой? Нет. Он написал в общую группу о том, что покидает свой пост, а лично с ним я не разговаривал", - цитирует Аюпова "ВсеПроСпорт".

По итогам сезона-2023/2024 екатеринбургский "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и попал на тольяттинский "Акрон" в стыковых матчах. После поражения в первой встрече Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера, а "шмели" уступили тольяттинцам в двухматчевом противостоянии со счётом 2:3 и вылетели в Первую лигу. Новым главным тренером команды стал Евгений Аверьянов.

Урал Тимур Аюпов Виктор Гончаренко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится