Источник: "Енисей" арендует Батырева у "Сочи"

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев в скором времени может перейти в красноярский "Енисей" на правах аренды.

Фото: ФК "Сочи"

Как сообщает источник, красноярцы приняли окончательное решение и в скором времени возьмут в аренду полузащитника "Сочи" Амира Батырева. Также стало известно, что главный тренер красноярцев Андрей Тихонов не против перехода футболиста в клуб.



Амир Батырев последние полгода на правах аренды выступал за саратовский "Сокол", в составе которого провел 8 матчей и отметился 1 результативной передачей.



Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"