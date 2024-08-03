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Источник: "Енисей" арендует Батырева у "Сочи"

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Полузащитник «Сочи» Амир Батырев в скором времени может перейти в красноярский "Енисей" на правах аренды.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, красноярцы приняли окончательное решение и в скором времени возьмут в аренду полузащитника "Сочи" Амира Батырева. Также стало известно, что главный тренер красноярцев Андрей Тихонов не против перехода футболиста в клуб.

Амир Батырев последние полгода на правах аренды выступал за саратовский "Сокол", в составе которого провел 8 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"

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