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Ари: "Торпедо" будет бороться за звание чемпиона России. Это наша цель

Новый спортивный директор столичного "Торпедо" Ари рассказал, какие цели будут стоять перед командой.
Фото: ФК "Торпедо"
"Станет ли "Торпедо" чемпионом России в ближайшие годы? "Торпедо" будет за это бороться. Впереди еще долгий путь, это наша цель", - цитирует Ари Metaratings.

Напомним, во вторник, 3 декабря московское "Торпедо" официально объявило о приходе на пост спортивного директора Ари.

По итогам 21 тура "автозаводцы" набрали 43 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Черно-белые отстают от лидирующей калининградской "Балтики" на два балла. Отрыв от зоны переходных матчей составляет на данный момент шесть очков.

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