"Есть некое недовольство". В "Зените" высказались о первой части сезона РПЛ

"Есть некое недовольство и игрой, и местом, где находимся. Но во второй части чемпионата постараемся исправиться. Потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись. Мы ждём, что они раскроются", - сказал Зырянов.
"Зенит" завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 прошедших турах и на одно очко отстает от первой строчки.
Весеннюю часть чемпионата сине-бело-голубые возобновят 27 февраля домашней игрой против калининградской "Балтики" в рамках 19-го тура.
Источник: "Матч ТВ"
Председателя правления "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал результаты команды по итогам осенней части чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"