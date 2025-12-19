Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 1 0 1
Мальорка1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Боруссия М2 тайм

Суперкубок Италии

Болонья
1 - 1 1 1
Интер2 тайм

"Есть некое недовольство". В "Зените" высказались о первой части сезона РПЛ

Председателя правления "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал результаты команды по итогам осенней части чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть некое недовольство и игрой, и местом, где находимся. Но во второй части чемпионата постараемся исправиться. Потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись. Мы ждём, что они раскроются", - сказал Зырянов.

"Зенит" завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 прошедших турах и на одно очко отстает от первой строчки.

Весеннюю часть чемпионата сине-бело-голубые возобновят 27 февраля домашней игрой против калининградской "Балтики" в рамках 19-го тура.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится