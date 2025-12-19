"Уже есть фамилии". В "Зените" рассказали о работе клуба на трансферном рынке

- Согласен, что нужна свежая кровь, необязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно — не исключение. Нам всегда нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в "Зенит", были сильнее тех, кто уходит. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая вторую строчку в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 матчах и на один балл отстают от лидирующего "Краснодара". В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России петербуржцы проиграли по итогам двухматчевого противостояния московскому "Динамо" (1:3, 1:0) и вылетели в Путь регионов, где встретятся с калининградской "Балтикой".
Вторая часть сезона начнется для "Зенита" 27 февраля домашней встречей 19-го тура РПЛ также против калининградцев.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Зенит"