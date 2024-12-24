- Цели? Сыграть матч за сборную России. Меня не раз приглашали в Афганистан. Как?то даже ездил с ними на сбор, и возник выбор: сборная и какой?то клуб Азии или остаться в России. Сейчас хотел бы сыграть за сборную России. За Афганистан тоже хотел бы, но в таком случае я бы стал легионером в Первой лиге.
28-летний Амир Мохаммад, играющий на позиции защитника, выступает за "Балтику" с лета этого года. Футболист перешел в стан калининградцев из подмосковных "Химок" в статусе свободного агента. В этом сезоне игрок принял участие в 22 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
Отец Мохаммада - выходец из Афганистана, но сам Амир появился на свет в Махачкале. Старший брат Амира, Шариф Мухаммад, выступает за национальную команду Афганистана.
Источник: Metaratings
Защитник "Балтики" Мохаммад: хотел бы сыграть за сборную России
Защитник "Балтики" Амир Мохаммад признался, что хочет сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Балтика"