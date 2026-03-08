Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Полузащитник "Динамо" высказался о высокой результативности бело-голубых

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о текущей результативности команды.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Фомина, команда уделяет отдельное внимание стандартам.

- Уделяем внимание стандартам. По-моему, в Самаре не забивали так, а со "Спартаком" и сегодня прорвало. Стандарты — часть футбола, грех не пользоваться, - цитирует Фомина "Чемпионат".

После зимней паузы московское "Динамо" одержало две победы в Российской Премьер-Лиге - над "Крыльями Советов" (4:0) и ЦСКА (4:1), а также над "Спартаком" (5:2) в Кубке России.

По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе.

