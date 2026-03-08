Полузащитник "Динамо" высказался о высокой результативности бело-голубых

- Уделяем внимание стандартам. По-моему, в Самаре не забивали так, а со "Спартаком" и сегодня прорвало. Стандарты — часть футбола, грех не пользоваться, - цитирует Фомина "Чемпионат".
После зимней паузы московское "Динамо" одержало две победы в Российской Премьер-Лиге - над "Крыльями Советов" (4:0) и ЦСКА (4:1), а также над "Спартаком" (5:2) в Кубке России.
По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе.