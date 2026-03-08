Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Главный тренер ЦСКА прокомментировал удаление Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал удаление Лусиано Гонду.
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"
По словам Челестини, Гонду пытался убрать ногу, но не успел и получил красную карточку.

- Когда мяч опускался, он увидел игрока и пытался убрать ногу. Ему не повезло. Он играл в мяч, судья решил, что это удаление.

Мы должны уважать решение судьи и больше не возвращаться к теме, - цитирует Челестини "Матч ТВ".

Сегодня, 8 марта, ЦСКА на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль (дубль), Бителло и Иван Сергеев, автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.

По итогам 20 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.

