Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Кисляк ответил на вопрос, что нужно исправить ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, что необходимо изменить команде.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кисляка, надо, чтобы каждый игрок ЦСКА что-то исправил в себе.

- Наверное, мы разберёмся внутри команды, почему такие результаты после паузы, и поймём, чего не хватает. Может, что-то не получается.
Постараемся исправиться. Не могу сказать, что что-то определённое надо исправить. Надо, чтобы каждый игрок в себе что-то исправил, - цитирует Кисляка "Чемпионат".

Сегодня, 8 марта, ЦСКА на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль (дубль), Бителло и Иван Сергеев, автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.

Напомним, что в 19 туре чемпионата России красно-синие на выезде уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1, а также одержали победу над "Краснодаром" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1.

