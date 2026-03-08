Кисляк ответил на вопрос, что нужно исправить ЦСКА

- Наверное, мы разберёмся внутри команды, почему такие результаты после паузы, и поймём, чего не хватает. Может, что-то не получается.
Постараемся исправиться. Не могу сказать, что что-то определённое надо исправить. Надо, чтобы каждый игрок в себе что-то исправил, - цитирует Кисляка "Чемпионат".
Сегодня, 8 марта, ЦСКА на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль (дубль), Бителло и Иван Сергеев, автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.
Напомним, что в 19 туре чемпионата России красно-синие на выезде уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1, а также одержали победу над "Краснодаром" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1.