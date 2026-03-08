Футболист ЦСКА высказался о предстоящем ответном матче с "Краснодаром"

- Это показывает величину обеих команд. Например, три года назад мы их обыграли в Кубке, обыграли в Суперкубке.
Это противостояние стало принципиальным, в нём встречаются две большие команды. В ответном матче будет война, но пока до этого матча далеко, - цитирует Мойзеса "Чемпионат".
В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе красно-синих отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес. В составе "быков" - Мозес Кобнан. На 72 минуте встречи главный арбитр удалил с поля защитника южан Джованни Гонсалеса, показав вторую желтую карточку.
Ответная встреча команд состоится в Краснодаре 17 марта. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.