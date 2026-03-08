Бывший арбитр ФИФА прокомментировал удаление Гонду в матче с "Динамо"

- Здесь - полный комплект. Открытые шипы, прямая нога, прыжок. Это чистая красная.
Иванов мог сам ее дать с поля. Но даже если промедлил, ВАР сработал идеально, - цитирует Матюнина "Советский Спорт".
В первом тайме матча 20 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Динамо" Москва главный арбитр встречи Сергей Иванов показал прямую красную карточку после видеопросмотра форварду красно-синих Лусиано Гонду. По итогам первой половины встречи команда Ролана Гусева лидирует в счете - 2:0, дублем отметился центральный защитник Николас Маричаль.