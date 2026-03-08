Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Бывший арбитр ФИФА прокомментировал удаление Гонду в матче с "Динамо"

Экс-арбитр ФИФА Алексей Матюнин прокомментировал удаление Лусиано Гонду в матче ЦСКА - "Динамо".
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"
По словам Матюнина, удаление Гонду оправдано.

- Здесь - полный комплект. Открытые шипы, прямая нога, прыжок. Это чистая красная.

Иванов мог сам ее дать с поля. Но даже если промедлил, ВАР сработал идеально, - цитирует Матюнина "Советский Спорт".

В первом тайме матча 20 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Динамо" Москва главный арбитр встречи Сергей Иванов показал прямую красную карточку после видеопросмотра форварду красно-синих Лусиано Гонду. По итогам первой половины встречи команда Ролана Гусева лидирует в счете - 2:0, дублем отметился центральный защитник Николас Маричаль.

