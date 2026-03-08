Легионер ЦСКА: надо просить прощения у болельщиков

- Надо попросить прощения у болельщиков. Мы не можем пропускать четыре в дерби дома. "Краснодар" и "Зенит" проиграли. Мы не могли войти в матч с "Динамо" таким образом.
Сегодня мы, игроки, должны на себя возложить ответственность за поражение. Надо продолжать работать, потому что впереди очень много матчей, - приводит слова Мойзеса "Советский Спорт".
Сегодня, 8 марта, ЦСКА на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль (дубль), Бителло и Иван Сергеев, автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.
По итогам 20 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.