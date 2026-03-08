Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Легионер ЦСКА: надо просить прощения у болельщиков

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о поражении от "Динамо" (1:4) в 20 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Мойзеса, футболистам ЦСКА нужно просить прощения у болельщиков за поражение.

- Надо попросить прощения у болельщиков. Мы не можем пропускать четыре в дерби дома. "Краснодар" и "Зенит" проиграли. Мы не могли войти в матч с "Динамо" таким образом.

Сегодня мы, игроки, должны на себя возложить ответственность за поражение. Надо продолжать работать, потому что впереди очень много матчей, - приводит слова Мойзеса "Советский Спорт".

Сегодня, 8 марта, ЦСКА на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль (дубль), Бителло и Иван Сергеев, автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.

По итогам 20 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.

