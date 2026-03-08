Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Футболист "Динамо" прокомментировал победу над ЦСКА

Полузащитник "Динамо" Тимофей Маринкин высказался о победе над ЦСКА (4:1) в 20 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маринкина, "Динамо" провело хороший матч.

- Хороший матч. Главное, что победили, добыли три очень важных очка, которые помогают нам потихоньку подниматься в таблице. Мы работаем над этим каждый день и поэтому такой результат, - цитирует Маринкина "Матч ТВ".

Сегодня, 8 марта, московское "Динамо" одержало выездную победу над ЦСКА в 20 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль, Бителло и Иван Сергеев. Автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.

