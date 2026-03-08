Футболист "Динамо" прокомментировал победу над ЦСКА

- Хороший матч. Главное, что победили, добыли три очень важных очка, которые помогают нам потихоньку подниматься в таблице. Мы работаем над этим каждый день и поэтому такой результат, - цитирует Маринкина "Матч ТВ".
Сегодня, 8 марта, московское "Динамо" одержало выездную победу над ЦСКА в 20 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль, Бителло и Иван Сергеев. Автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.