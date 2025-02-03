По информации источника, экс-защитник подмосковных "Химок" Седрик Гогуа перейдет в ярославский "Шинник" на правах свободного агента.
В текущем сезоне Седрик Гогуа провел за подмосковный клуб во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Ранее "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с ивуарийцем по обоюдному согласию сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 200 тысяч евро. Ранее Гогуа выступал за ярославский "Шинник", московский ЦСКА и "Тамбов".
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Гогуа перейдет в "Шинник"
Защитник Седрик Гогуа станет игроком ярославского "Шинника".