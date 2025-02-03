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"РБ Спорт": Гогуа перейдет в "Шинник"

Защитник Седрик Гогуа станет игроком ярославского "Шинника".
По информации источника, экс-защитник подмосковных "Химок" Седрик Гогуа перейдет в ярославский "Шинник" на правах свободного агента.

В текущем сезоне Седрик Гогуа провел за подмосковный клуб во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Ранее "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с ивуарийцем по обоюдному согласию сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 200 тысяч евро. Ранее Гогуа выступал за ярославский "Шинник", московский ЦСКА и "Тамбов".

Источник: "РБ Спорт".

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